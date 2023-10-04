Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с 6 на 7, а также с 7 на 8 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Изменения будут действовать с 22:00 до 05:00:

часть поездов отменят, часть проследует с отменой остановок на станциях Курьяново и Москворечье;

интервалы движения будут увеличены до 1 часа;

время отправления последних поездов будет скорректировано.

Изменения связаны с ремонтными работами на путях на станции Царицыно, их начнут проводить в период окон в ночные часы. В это время пассажиропоток более низкий, уточнили в Дептрансе. Пассажирам рекомендовали планировать поездки заблаговременно.

Ранее москвичей предупредили, что с 2 по 31 октября расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги. До 31 октября с 22:30 до 06:00 будет идти строительство южного вестибюля станции Лианозово.

Расписание движения поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 1 октября