График движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Некоторые пригородные поезда Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) проследуют по измененному графику с 14 по 16 и с 28 по 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Изменения в компании объяснили работами, направленными на развитие инфраструктуры на строящейся станции Петровско-Разумовская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Помимо Савеловского и Белорусского направлений, они коснутся поездов МЦД-2 и аэроэкспрессов.

Работы организуют в период с 03:00 14 октября до 03:00 16 октября и в те же часы с 28 по 30 октября. В указанные периоды движение поездов на участке Москва-Бутырская – Бескудниково будет организовано по оставшемуся пути в реверсивном режиме.

На фоне подобных обстоятельств у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Ряд поездов проследуют по укороченному маршруту, несколько выведут из расписания.

Как сообщалось ранее, на время, с 6 по 12 октября, график движения изменили поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД). Причиной стала модернизация железнодорожной инфраструктуры на участке Елизаровка – Вышний Волочек.



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