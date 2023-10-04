04 октября, 11:21Транспорт
Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится в выходные дни октября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Некоторые аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут курсировать с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной в выходные дни октября из-за работ на железной дороге. Об этом сообщили в телеграм-канале компании "Аэроэкспресс".
"Конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал", – отметили в сообщении.
В компании уточнили, что 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 октября аэроэкспрессы из Шереметьева будут отправляться с 09:14 до 13:14 и проследуют до Савеловского вокзала. Движение поездов в сторону аэропорта будет осуществляться с 11:06 до 16:30 с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Остальные рейсы остаются без изменений.
Пассажиры могут приобрести билеты на Савеловском вокзале у сотрудников компании "Аэроэкспресс", а также в кассах ЦППК. Кроме того, покупка билетов доступна онлайн на сайте или в мобильном приложении "Аэроэкспресс".
Также пассажиры могут добраться до аэропорта на экспресс-автобусах, которые следуют от станции метро "Ховрино" каждые 10 минут с 06:00 до 23:40. А из аэропорта автобусы курсируют с 06:45 до 00:25.
Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с 6 на 7, а также с 7 на 8 октября. Изменения связаны с ремонтными работами на путях на станции Царицыно. Работы будут проводиться ночью во время окон.
Еще 350 билетных автоматов для безналичного расчета появилось на столичных станциях
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