График движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 изменится с 8 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится с 8 на 9, с 9 на 10 октября. Об этом сообщил телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Так, с 22:00 до 05:10 с 8 на 9, с 9 на 10 октября диаметральные поезда от Нахабина до Подольска отменят, интервалы движения на всем МЦД-2 увеличатся до 40 минут. Кроме того, скорректируют время отправления последних поездов, часть составов на Курском направлении будет следовать до станции Царицыно.

Во время окон рабочие займутся ремонтом путей и стрелочных переводов на станции Люблино. Для этого закроют путь в сторону Москвы на участке между станциями Москва-Товарная и Царицыно. Работы пройдут ночью, когда пассажиров будет мало.

Посмотреть актуальное расписание пригородных и городских поездов можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что некоторые аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут курсировать с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной в выходные дни октября. Причина – проведение работ на железной дороге.

Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменят в выходные