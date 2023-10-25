Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В нескольких округах Москвы временно изменится схема движения, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это связано с проведением строительных работ.

С 26 октября на участках Дубнинской улицы и бокового проезда Дмитровского шоссе будет недоступна для движения одна полоса. Полосы будут поочередно перекрывать в зависимости от даты и времени вплоть до 11 июня 2024 года.

С 28 до 29 октября полностью перекроют движение на участке Большого Николоворобинского переулка. Участок улицы Савеловской линии закроют для движения на два года – с 28 октября 2023 до 28 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Солнечной перекроют с 31 октября до 30 ноября из-за ремонтных работ. Проехать не получится на улице Солнечной от владения 10, строения 2, до улицы Луганской. Кроме того, одну полосу закроют для движения на участке на улице Луганской от дома 7, корпуса 1, до дома 10.

Также движение транспорта закрыли по одной полосе на 31-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги с 16 октября 2023 года по 3 марта 2024 года. Ограничения ввели в связи со строительными работами.

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