Движение транспорта закроют по одной полосе на участке МКАД с 16 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта закроют по одной полосе на 31-ом километре Московской кольцевой автомобильной дороге с 16 октября 2023 года по 3 марта 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы.

Ограничения вводят в связи со строительными работами. Уточняется, что движение перекроют от остановки "Южная ТЭЦ" до дома 17 на Советской улице.

До этого стало известно, что в нескольких округах столицы временно изменят движение транспорта. Причиной являются реконструкция трамвайных путей, строительные работы и проведение киносъемок.

С 16 октября по 16 декабря закроют одну полосу на участке Варшавского шоссе от владения 179, строения 1 до владения 188. С 16 октября по 26 ноября движение планируют перекрыть на участке Московского скоростного диаметра (Северо-Восточной хорды) от Лихоборской набережной до Гостиничной улицы.

Ранее движение транспорта ограничили на некоторых участках в центре, на севере, северо-западе, северо-востоке и востоке Москвы до 24 октября в связи с реконструкцией светофоров. Ограничения коснулись участков в районе улиц Правды, Кусковской, 2-й Владимирской, Енисейской, Сибиряковской, Новослободской, Сходненской, Фабрициуса, Усачевой, Антонова-Овсеенко и 1-й Ямского Поля.

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