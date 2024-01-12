Движение временно ограничат на нескольких улицах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На некоторых улицах в Москве изменится схема проезда по причине инженерных, демонтажных и строительных работ, а также киносъемок.

Например, с 12 января по 19 апреля будет заблокирован проезд по улицам Зеленовке и Школьной, а также дорога в районе СНТ "Рязаново" (владение 1) в ТиНАО. При этом до 28 апреля ограничат передвижение для автомобилистов по одной полосе на участках Троицкой и Ореховой улиц.

Кроме того, с 15 января по 25 апреля на части Скотопрогонной улицы и в Автомобильном проезде будут постепенно закрывать для проезда машин одну или две полосы движения, а также на одном из участков временно ограничат парковку.

При этом с 15 января до 12 марта на Проектируемых проездах № 6639 и 7974, а также в некоторых местных проездах перекроют для водителей одну полосу движения. Также автомобилистов предупредили о закрытии одной полосы и парковки на 1-м Спасоналивковском переулке по причине организации демонтажных работ 15, 16 и 17 января.

С 15 января по 30 апреля на Комсомольской площади заблокируют проезд по одной из полос. На этот же период в связи с реализацией инженерных работ ограничат движение и парковку по одной из полос на Выборгской улице, а с 11:00 до 15:00 15 января из-за проведения киносъемок закроют часть Осташковской улицы.

Более того, с 15 января до 30 июня на территории, где происходит съезд с Каспийской улицы на Каширское шоссе, перекроют одну полосу для движения.

При этом до 15 января следующего года заблокируют проезд для автомобилистов на участке Открытого шоссе (владение 9, строение 1), а также на съезде с него в сторону Московского скоростного диаметра (МСД).

Водителей предупреждают и о закрытии одной или двух полос на части МСД, 6-го проезда Подбельского и дороги в районе Открытого шоссе (дом 14г, строение 1) по причине проведения строительных работ.

"Горожанам рекомендуют планировать маршрут заранее и обращать внимание на знаки", – предупредили на сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что с 25 декабря 2023 до 30 января 2025 года участок Лучникова переулка будет закрыт для проезда. Там организовали двустороннее движение.

Также в городе ограничили движение на участках Колпачного и Хохловского переулков с 22 декабря 2023 до 27 июня 2024 года. Перекрытия связаны с реставрацией объекта культурного наследия.



Схема движения транспорта временно изменится в центре Москвы