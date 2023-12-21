Движение на двух участках в Басманном районе ограничат на полгода

Фото: Москва 24/Роман Васильев

В Москве перекроют движение на участках Колпачного и Хохловского переулков на полгода – с 22 декабря 2023 года до 27 июня 2024 года, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Это связанно с реставрацией объекта культурного наследия, говорится в публикации.

Одну полосу частично перекроют в Колпачном переулке в районе дома 5, строения 1/14. Автомобилистам также не будет доступна парковка на этом участке.

Кроме того, ограничения будут в Хохловском переулке от дома 13, строения 1 до дома 5, строения 1/14 по Колпачному переулку. Отмечается, что для движения будет перекрыта одна полоса.

До 20 октября 2024 года движение перекрыли на одной полосе участка Старопименовского переулка от Тверской улицы до дома 4, строения 1. Ограничения нужны для проведения строительных работ.

Ранее движение транспорта ограничили на участке 31-го километра МКАД в районе Бирюлево Западное до 3 марта 2024 года. Причиной стали строительные работы.

Движение по Нижней Масловке в Москве ограничили до марта 2024 года