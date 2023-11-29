Схема движения изменится на нескольких улицах в ЦАО и ЮЗАО Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ряде улиц центрального и юго-западного административных округов столицы изменится схема движения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в районе пересечения Ленинского проспекта и его дублера с улицей Панферова с 30 ноября по 7 декабря не получится проехать по одной полосе. Ограничения ввели из-за строительства объектов метрополитена.

Кроме того, с 2 декабря 2023 до 20 октября 2024 года движение перекроют на одной полосе на участке Старопименовского переулка от Тверской улицы до дома 4, строения 1, по переулку. Временно будет недоступна парковка. Ограничения нужны для проведения строительных работ.

Также с 16 октября по 16 декабря закрыли одну полосу на участке Варшавского шоссе – от владения 179, строения 1, до владения 188. С 16 октября по 26 ноября движение было перекрыто на участке Московского скоростного диаметра – от Лихоборской набережной до Гостиничной улицы.

До этого сообщалось, что движение транспорта ограничат на участке 31-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе Бирюлево Западное с 16 октября 2023 года до 3 марта 2024 года. Причиной стали строительные работы.

Движение на участке Новослободской улицы ограничат с 30 ноября