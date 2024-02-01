Движение транспорта в центре Москвы будут перекрывать до мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта на участке проезда Девичьего Поля от перекрестка с улицей Плющихой до перекрестка с Новоконюшенным переулком будут периодически перекрывать до мая. Это связано с проведением мероприятий, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Так, с 07:00 до 10:00 по участку не удастся проехать 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 26, 28 февраля; 1, 4, 6, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 28 марта; 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 апреля; 6 и 7 мая.

С 06:00 до 08:00 участок будет перекрыт 27 и 29 марта; 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 апреля. Также 9 мая движение будет ограничено с 07:00 до 09:00.

В ведомстве попросили водителей быть предельно внимательными, строго выполнять требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, предписания дорожных знаков. Кроме того, призвали заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Также до 31 марта на участке Бесединского шоссе в районе дома № 15 перекрыты две полосы, а с 1 апреля по 30 августа для проезда будет закрыта примыкающая к шоссе улица Красный Луг.

Помимо этого, с 12 января по 19 апреля заблокирован проезд по улицам Зеленовке и Школьной, а также дорога в районе СНТ "Рязаново" (владение 1) в ТиНАО. До 28 апреля ограничено передвижение для автомобилистов по одной полосе на участках Троицкой и Ореховой улиц.



Схема движения транспорта временно изменится в центре Москвы