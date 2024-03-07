Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится 16 и 17 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание движения поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3), Ленинградском и Казанском направлении изменится 16 и 17 марта с 9 до 16 часов. Об этом рассказали в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным департамента, поезда не будут ходить от станции Зеленоград-Крюково до Ленинградского вокзала с 10:00 до 12:04, а в обратном направлении движения не будет с 10:42 до 12:37.

В остальное время, с 9 до 16 часов, поезда со стороны области будут следовать до Зеленограда интервалами до 50 минут. Часть поездов отменят, а в остальное время в эти дни интервалы могут увеличить до 20 минут.

"Мы сделали проезд в экспрессах из области до Зеленограда-Крюково на период с 10 до 14 часов по билетам обычных электропоездов", – сказали там, подчеркнув, что уже прорабатывают варианты компенсационных маршрутов.

Кроме того, на МЦД-3 и Казанском направлении в эти дни поезда будут ходить с интервалами до 20 минут. Речь идет об участке от и до Казанского вокзала и Электрозаводской в сторону Ипподрома.

Причина изменений расписания в модернизации инфраструктуры на станции Ховрино, где будут строить путепроводную развязку и другие городские объекты, добавили в Дептрансе.

Ранее в пресс-службе сообщали, что с 23:00 8 марта до 09:00 10 марта на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 также изменится расписание поездов. Составы проследуют с увеличенными интервалами. На Савеловском направлении часть поездов отменят, а другие проследуют только от и до самого вокзала.

Пассажиропоток станции Лианозово МЦД-1 к 2030 году возрастет почти на 70%