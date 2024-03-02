Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 2–3 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание поездов временно изменится на первом Московском центральном диаметре с 23:00 2 марта до 09:00 3 марта. Интервалы движения будут увеличены, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На Савеловском направлении часть поездов отменят, некоторые будут следовать только от и до Савеловского вокзала. Интервалы движения увеличат до 10 минут.

На Белорусском направлении также отменят некоторые поезда, часть проследует только от и до Белорусского вокзала и станции Фили. Интервалы движения увеличатся до 15 минут.

Часть аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево будет ходить только от и до Савеловского вокзала. В частности, в ночь с 2 на 3 марта будет закрыт путь в область на участке от Савеловского вокзала до станции Фили из-за строительства путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская.

"Для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусом № 1 195 от станции метро "Ховрино", – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что пригородные поезда Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) проследуют в марте по измененному расписанию. Ремонтно-путевые работы на перегоне Куровская – Авсюнино организуют 1, 4 и 5 марта с 09:20 до 15:20. На перегоне Кравандино – Черусти работы будут проводить в течение всего месяца, за исключением выходных, с 09:20 до 14:30.

Более того, в марте также изменится расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД. Изменения объяснили модернизацией объектов энергообеспечения на участке Вербилки – Савелово.

Расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится в марте