Специалисты почти завершили отделку станции метро "Новаторская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Строящаяся станция "Новаторская" Троицкой линии столичного метрополитена находится на одном из финальных этапов. Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что монолитные конструкции практически завершены, продолжаются монтаж инженерных систем и архитектурная отделка пассажирской зоны и служебных помещений.

Площадь всех отделочных работ сооружения превысила 75 тысяч квадратных метров, что составило три четверти от запланированного объема.

"Путевые стены платформенной зоны оформлены в матричной технике серыми и оранжевыми алюминиевыми сотовыми панелями, анодированными под нержавеющую сталь, а цоколь выполнен из черного габбро-диабаза", – заметил заммэра.

Генеральный директор инжиниринговой компании "Мосинжпроект" Юрий Кравцов пояснил, что сочетание оранжевого, серого и черного цветов в отделке новой станции перекликается с оформлением ранее открытой одноименной станции Большой кольцевой линии.

Глава компании добавил, что специалисты продолжают работы по монолитным конструкциям пешеходного перехода под Ленинским проспектом и занимаются подключением станции к внешним инженерным сетям.

Планируется, что Троицкая линия соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Это улучшит транспортную доступность около 1,5 миллиона человек, проживающих рядом с новыми станциями.

Между тем более 150 тысяч москвичей проголосовали за самые красивые станции метро, выбирая из недавно открытых. Всего в опросе приняли участие более 40 станций, ставших доступными для всеобщего пользования с период с 2019 по 2023 год.

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро