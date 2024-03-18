Более 150 тыс москвичей проголосовали за самые красивые новые станции метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 150 тысяч горожан приняли участие в голосовании в проекте "Активный гражданин", которое посвящено самым красивым интерьерам новых станций Московского метрополитена. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участники голосования отвечают на четыре вопроса, выбирая лучшие станции метро, которые были открыты в 2019, 2020, 2021 и 2023 годах. Всего в голосовании представлено более 40 вариантов, в том числе станции Большой кольцевой линии.

Отмечается, что с 2011 года в городе было открыто и реконструировано 114 станций метро и Московского центрального кольца. Для каждой из них специалисты подбирают уникальный дизайн, световое оформление и материалы для элементов интерьера.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на двух станциях Троицкой линии метро проходят финальные работы. По словам мэра, практически готова станция "Тютчевская". С открытием этой станции новые маршруты станут доступны для 154 тысяч москвичей.

До этого сообщалось, что ежемесячно приложением "Метро Москвы" пользуются два миллиона пассажиров. Сервис помогает пополнить баланс "Тройки", выбрать самый свободный вагон метро в режиме онлайн, оставить заявку сотрудникам Центра обеспечения мобильности пассажиров и многое другое.

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро