Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На двух станциях Троицкой линии метро проходят финальные работы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, практически готова станция "Тютчевская". Как отметил Собянин, с открытием этой станции новые маршруты станут доступны для 154 тысяч москвичей. На станции уже установлены панели с цитатами из стихотворений Федора Тютчева, идет архитектурная отделка, монтаж инженерных систем и остекление вестибюля.

Также на финальном этапе находится станция "Университет Дружбы Народов". Она улучшит транспортное обслуживание жителей районов Коньково и Обручевского. Ею смогут пользоваться учащихся и сотрудников ряда вузов, научных и медицинских центров, которые находятся рядом со станцией. Таким образом, по словам мэра, метро в пешей доступности получат порядка 55 тысяч человек, которые смогут экономить до 30 минут в пути в день.

Градоначальник отметил, что станция готова больше чем на 85%. Недавно специалисты закончили работать над двумя художественными панно на тему Дружбы народов, которые выполнены в технике римской и флорентийской мозаик.

Собянин подчеркнул, что работы на станциях первой очереди Троицкой линии планируется завершить уже в 2024 году.

Ранее мэр Москвы рассказал, что на станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии уже завершен монтаж уникального панно, при изготовлении которого использовали несколько тысяч элементов из смальты и художественного стекла.



Большое мозаичное панно установили на станции "Университет Дружбы Народов"