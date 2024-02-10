Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строящийся городской вокзал Митьково станет 39-й станцией МЦД-3 и 81-м московским городским вокзалом на действующих диаметрах и МЦК. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По данным мэра, вокзал Митьково МЦД-3 откроется в 2024 году. Он находится на границе районов Сокольники и Красносельского.

Подчеркивается, что в настоящий момент рабочие монтируют металлоконструкции наземной части вестибюля, инженерные коммуникации. Кроме того, идет остекление турникетного зала.

Собянин отметил, что со станции Митьково D3 будет бесплатная пересадка на Сокольническую и Большую кольцевую линии метро, а также на наземный транспорт. Как уточнил мэр, путь к трамваям займет примерно две минуты.

Добавляется, что рядом специалисты сделают безопасные и удобные пешеходные зоны, высадят кустарники и деревья, установят освещение, остановки городского транспорта перенесут ближе к железной дороге.

Ранее на городском вокзале Зеленоград-Крюково МЦД-3 открылся новый вестибюль. Жители Зеленограда смогут осуществлять пересадку с МЦД на автобусы в два раза быстрее.

До этого Собянин сообщил, что утверждена планировка двух прилегающих к МЦД-3 территорий. Работы будут проходить на участках от станции Моссельмаш до Валаамской улицы и от улицы Академика Комарова до станции Москва-Товарная.

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