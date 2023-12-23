В Москве открыли вестибюль на городском вокзале Зеленоград-Крюково МЦД-3

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На городском вокзале Зеленоград-Крюково третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) открылся новый вестибюль. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь жители Зеленограда смогут осуществлять пересадку с МЦД на автобусы в два раза быстрее. Отметим, что такую пересадку впервые сделали на эстакаде в столице.

После реконструкции вокзала Зеленоград-Крюково появились лифты и эскалаторы, надземный переход, пассажирские вестибюли, а также стали останавливаться поезда третьего диаметра.

При этом 22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла. Так, в следующем году планируется открыть новый московский городской вокзал Щербинка после реконструкции, построить вокзал Митьково, а также закончить интеграцию с метро на Кутузовской.

"Откроем новые вестибюли на МГВ: Лианозово D1, Тестовская D4, Белорусская D1/D4, Деловой центр МЦК и дополнительный вестибюль на МГВ Зеленоград-Крюково", – добавил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее Собянин и Белозеров открыли интеграционный вестибюль, являющийся переходом к остановкам наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ) на Крюковской эстакаде.

По словам Белозерова, в этом году в столице реализовали МЦД-3 и МЦД-4, возвели и реконструировали новые станции. При этом мэр уточнил, что в 2024 году будет проводиться работа по обновлению подвижного состава.



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