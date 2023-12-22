Собянин открыл интеграционный вестибюль на станции Зеленоград-Крюково

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Сергей Собянин и гендиректор – председатель правления Российских железных дорог Олег Белозеров открыли интеграционный вестибюль, являющийся переходом к остановкам наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ) на Крюковской эстакаде. Он стал завершающим этапом формирования городского вокзала Зеленоград-Крюково на третьем Московском центральном диаметре.

"По сути дела, это новый стандарт московского городского вокзала. Здесь есть все: начиная от посадки в вагоны пригородного сообщения, вагоны МЦД и пересадки на городской пассажирский транспорт", – подчеркнул градоначальник.

В завершении церемонии открытия Собянин и Белозеров подписали план развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в следующем году. Мэр уточнил, что в 2024 году будет проводиться работа по обновлению подвижного состава. В частности, начнется проработка проектов развития столичного транспортного узла.

По словам Белозерова, в этом году в столице реализовали МЦД-3 и МЦД-4, возвели и реконструировали новые станции.

"Буквально вот несколько месяцев назад открыта станция Зеленоград, а уже пассажиропоток вырос на 20%, по МЦД прирост 30%, и железная дорога такого никогда не ввозила в агломерации", – сказал он.

В ноябре возле станции третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) завершили первый этап благоустройства. Главная задача этих работ состояла в улучшении транспортной и пешеходной доступности. В рамках первого этапа благоустроили Крюковскую площадь, улицы Панфилова и Советскую, проезд № 3 и проектируемый проезд № 898.

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