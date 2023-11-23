Первый этап благоустройства возле станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково завершен в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый этап благоустройства возле станции третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) Зеленоград-Крюково завершился. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, главная задача этих работ – улучшение транспортной и пешеходной доступности. В рамках первого этапа благоустроили Крюковскую площадь, улицы Панфилова и Советскую, проезд № 3 и проектируемый проезд № 898, добавил Бирюков.

Он отметил, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию общей протяженностью около 1,9 километра, проложили дополнительную водосточную сеть. В рамках работ также обновили почти 40 тысяч квадратных метров асфальта на тротуарах и свыше 64,6 тысячи "квадратов" на проезжей части и в проездах внутри дворов.

Кроме того, сказал Бирюков, на нерегулируемых пешеходных переходах установили свыше 50 опор контрастного освещения, а также почти 250 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров.

Заммэра подчеркнул, что при благоустройстве территорий сделали удобное расположение остановок наземного городского транспорта. На Крюковской площади шесть старых павильонов заменили на новые, еще два поставили в проезде № 3. На пересечениях улицы Советской с улицами Ленина и летчицы Тарасовой заменили два светофора, у станции Зеленоград-Крюково обустроили две парковки, выделили места для стоянки такси. А на улице Панфилова около дома № 15 сделали разворотную площадку для автобусов, отметил Бирюков.

Помимо этого, он добавил, что около станции также разбили порядка 33,7 тысячи "квадратов" газона, весной высадят почти 100 деревьев и свыше 50 кустарников.

В 2024 году в рамках второго этапа благоустроят улицы Новокрюковскую и Ленина, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Москве проходит благоустройство у городского вокзала Окружная. Вдоль Локомотивного проезда уже сделали видовое пространство с местами для отдыха, а для водителей обустроили подъезд к станции.

Кроме того, рядом с вокзалом Тимирязевская закончились основные работы. Между одноименным торговым центром и улицей Яблочкова сделали сквер и пешеходную зону.

Первый этап благоустройства возле станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково завершен в Москве