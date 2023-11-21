"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории кластера "Ломоносов"

В Раменках завершился первый этап благоустройства территории кластера "Ломоносов". Планируется, что это пространство станет образцом комфортной городской среды.

При разработке проекта учли все пожелания сотрудников кластера. Для автотранспорта организовали удобный проезд, сделали парковку, создали пешеходную зону, а также обновили асфальт на тротуарах и проезжей части.

Кроме того, специалисты установили более 30 современных фонарей и почти 40 уличных торшеров. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".