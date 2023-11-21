Собянин: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Около 200 крупных спортивных объектов появились в Москве за последние 13 лет. Кроме того, создали десятки тысяч различных спортивных зон рядом с домом – от тренажерных городков до катков и скалодромов. Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о программе строительства некапитальных объектов за счет инвесторов, которая помогает решать такие вопросы.

Город получает новые спортивные адреса, экономию бюджета и дополнительные рабочие места, а жители – современные арены для активного досуга рядом с домом. Инвесторы же уменьшают затраты на строительство, получают льготный размер начальной ставки платежа и длительный срок размещения объекта. По словам мэра столицы, до конца 2023 года планируют открыть еще семь некапитальных спортивных объектов. В следующие два года построят еще 59 таких сооружений.

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