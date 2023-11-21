Лизинский путепровод отремонтировали в Южнопортовом районе Москвы

В Южнопортовом районе столицы завершился капитальный ремонт Лизинского путепровода. Рабочие заменили гидроизоляцию, восстановили дорожное покрытие, убрали образовавшуюся колею и укрепили пролеты.

После завершения работ движение в районе полностью восстановлено, все ограничения сняты. Как отметили в департаменте ЖКХ Москвы, за последние 12 лет различные виды ремонтных работ провели на каждом объекте мостового хозяйства города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



