Сергей Собянин: три четверти работ на Дмитровском путепроводе уже выполнены

Работы по обновлению Дмитровского путепровода выполнены на 75%. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В настоящее время там перекладывают инженерные коммуникации и обустраивают проезжую часть.

Также в рамках проекта меняют опоры и пролетные строения моста, приводят в порядок примыкающий к путепроводу участок Дмитровского шоссе. Также в планах – благоустройство прилегающей территории. Все работы должны быть завершены до конца 2023 года.

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