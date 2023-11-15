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Новости

15 ноября, 13:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: 62 социальных объекта построили за счет инвесторов в Москве с начала года

Новости часа: Собянин поздравил столичных победителей конкурса "Большая перемена"

Новости часа: московские школьники победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Московские школьники победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена" – мэр

Новости часа: Собянин сообщил, что на Рязанском проспекте построят новую школу

Новости часа: более 90 соцобъектов построили в Москве с начала 2023 года

Собянин: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Собянин: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва дает возможность инвесторам получить льготы при строительстве соцобъектов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Столица закупит обновленный "Спутник", когда он поступит в гражданский оборот. Это данные департамента здравоохранения.

Более 900 маршрутов общественного транспорта действует в Москве. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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