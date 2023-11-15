15 ноября, 13:30Общество
Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва дает возможность инвесторам получить льготы при строительстве соцобъектов. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Столица закупит обновленный "Спутник", когда он поступит в гражданский оборот. Это данные департамента здравоохранения.
Более 900 маршрутов общественного транспорта действует в Москве. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.