Москвичам рассказали о строительстве Троицкой линии метро

Архитекторы заявили, что оформление "Тютчевской" и "Университете дружбы народов" будущих станций Троицкой линии вновь подтвердит звание столичного метрополитена, как одного из самых красивых в мире.

Дизайн платформ и вестибюлей первого участка можно будет оценить в 2024 году. Тогда поезда планируют запустить от "ЗИЛа" до "Коммунарки".

Когда линию обещают достроить целиком? И сколько времени в пути начнут экономить пассажиры? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.