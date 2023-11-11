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11 ноября, 09:15

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Москвичам рассказали о строительстве Троицкой линии метро

Москвичам рассказали о строительстве Троицкой линии метро

На ВДНХ начали заливать каток

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Архитекторы заявили, что оформление "Тютчевской" и "Университете дружбы народов" будущих станций Троицкой линии вновь подтвердит звание столичного метрополитена, как одного из самых красивых в мире.

Дизайн платформ и вестибюлей первого участка можно будет оценить в 2024 году. Тогда поезда планируют запустить от "ЗИЛа" до "Коммунарки".

Когда линию обещают достроить целиком? И сколько времени в пути начнут экономить пассажиры? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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