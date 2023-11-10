Дежурные врачи появились в женских консультациях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичных женских консультациях начали работать дежурные врачи, которые принимают женщин без предварительной записи в срочном порядке. При необходимости специалист направит пациентку на исследования или госпитализацию. Об этом сказано на сайте мэра и правительства Москвы.

"Москва уделяет большое внимание развитию акушерско-гинекологической службы. Наша глобальная цель – повысить качество медицинского обслуживания и укрепить репродуктивное здоровье жительниц столицы", – заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На данный момент кабинеты дежурных врачей функционируют в 50 женских консультациях, а к концу 2023 года появятся уже в 70 медучреждениях.

Отмечается, что в условиях не сильной загруженности женских консультаций помощь в день обращения оказывают заведующие.

Ранее в Москве реализовали пилотный проект, в рамках которого пациентки могли у врача женской консультации получить направление на маммографию. Такая возможность была в трех женских консультациях (№ 1, 2 и 6) городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова. Пилотный проект завершился в конце июля. Однако после этого специалисты начали думать над возможностью охвата всех столичных женских консультаций для оказания услуг по маммографии.

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