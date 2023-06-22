В Москве станет возможно получать направление на маммографию у врача женской консультации

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В Москве начали реализовывать пилотный проект, в рамках которого пациентки могут у врача женской консультации получить направление на маммографию. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сейчас такая возможность есть в трех женских консультациях (№ 1, 2 и 6) городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова. Как отметила заммэра города Анастасия Ракова, раньше, чтобы получить направление, нужно было обращаться к врачу в своей поликлинике. Новый подход сэкономит время как специалистам, так и пациенткам.

"Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения медики будут формировать направление в ЕМИАС, а пациентки смогут записаться по этому направлению онлайн привычным способом – через мобильное приложение или сайт", – объяснила она.

Записать можно будет через приложения ЕМИАС, "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также через инфоматы в медучреждении или call-центр.

Пилотный проект планируют завершить в конце июля. После этого будут думать над возможностью охвата всех столичных женских консультаций.

Ранее в Москве появился второй комплексный сервис искусственного интеллекта, помогающий выявить одновременно семь заболеваний на компьютерной томограмме.

Отмечается, что нейросеть может распознать признаки COVID-19, рака легкого, легочной гипертензии, гидроторакса, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий. Для этого потребуется всего одно исследование грудной клетки.



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