Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров городских больниц

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Внедрение нового стандарта экстренной помощи стало одной из ключевых задач в здравоохранении в 2023 году. В течение года в столице завершат создание шести флагманских центров. Об этом на своем сайте сообщил Сергей Собянин.

По его словам, в январе в больнице имени Вересаева открыли первый такой центр. Он принял уже более 20 тысяч пациентов и провел свыше 7,5 тысячи операций. Около 40% людей обращаются в центр с инфарктом, инсультом и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Примерно треть москвичей приходят туда с аппендицитом, холециститом, панкреатитом и другими хирургическими патологиями. Также более 15% направляются в центр с травмами и отравлениями.

"Примерно каждый пятый пациент (18%) был направлен по "красному" потоку. Врачи приступали к борьбе за его жизнь с первой минуты поступления в стационар. 37% госпитализаций прошло по "желтому" потоку, остальные – по "зеленому", – отметил мэр.

6 марта также жителей столицы начал принимать флагман НИИ скорой помощи имени Склифосовского. За три месяца туда обратились более 11,5 тысячи человек. В центре провели более 1 000 операций, 70 из которых прошли в гибридных операционных.

"С учетом профиля Склифа, 40% пациентов – различные травмы, 23% – острые хирургические патологии, инфаркт или инсульт – 5% пациентов. 8% пациентов поступили в тяжелом состоянии по красному потоку", – указал Собянин.

Во флагманских центрах возникли социальные координаторы, чьи услуги стали востребованными и актуальными, продолжил градоначальник. Сотрудники могут связаться с родственниками пациентов и помочь восстановить документы. Их задача заключается в заранее продуманном пути решения социальных проблем после выписки из медучреждения. Если у пациентов появились тревога, переживания и стресс, то в работу включаются психологи. Их помощь получили уже более 500 человек.

Особое внимание уделяется пожилым пациентам, людям с инвалидностью и многодетным семьям, уточнил мэр. Кроме того, во флагманских центрах работают администраторы центров госуслуг, которые встречают людей, регистрируют их в ЕМИАС, сопровождают, размещают в смотровых и приглашают медиков.

Кроме того, в заключении Собянин привел слова врачей, которые оценили опыт работы в центрах.

"За счет понятной и удобной навигации, новых подходов к логистике и системы "Триажа" удалось существенно ускорить процесс приема пациентов. Сразу после поступления во флагманский центр они попадают в диагностический зал. Для пациентов "красного" потока, которым может потребоваться срочное хирургическое лечение, действует отделение с суперсовременными операционными", – сказал заместитель главврача по экстренной помощи флагманского центра больницы В.В. Вересаева Сергей Белышев.

По словам руководителя флагмана НИИ скорой помощи имени Склифосовского Навзади Фархада, москвичи получают помощь по принципу "врач – к пациенту". Медики заранее готовы к приезду скорой помощи благодаря программе, которая находится у работников в регистратуре и у врачей распределительного поста. Они могут видеть предварительный диагноз направляющегося в больницу пациента, необходимость реанимации или операции, добавил Фархад.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы в рамках реализации нового московского стандарта проходит капремонт в 12 медучреждениях: пять детских и семь взрослых поликлиник общей площадью более 41 тысячи квадратных метров. На сегодня здания находятся на разном уровне готовности. Часть из них откроются в ближайшее время, другие – в течение этого года.

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