В САО завершится ремонт 12 поликлиник в этом году

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

На севере Москвы в рамках реализации нового московского стандарта проходит капремонт в 12 медучреждениях: пять детских и семь взрослых поликлиник общей площадью более 41 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На сегодня здания находятся на разном уровне готовности. Часть из них откроются в ближайшее время, другие – в течение этого года.

Уточняется, что по две поликлиники будут обновлены в районах Бескудниковском, Аэропорт и Коптево, и по одной в Западном Дегунине, Ховрине, Тимирязевском, Левобережном, Хорошевском и Войковском районах.

По словам замглавы департамента капитального ремонта Москвы Дениса Лебедева, во время ремонта специалисты применяют самые передовые технологии.

Он добавил, что при входе в медучреждения пациентов будут встречать светлые и просторные вестибюли с буфетами, а в ожидании приема можно будет расположиться в уютной зоне с телевизорами и пурифайерами. В детских поликлиниках будут оборудованы игровые уголки.

"Но самое главное – это то, что после капитального ремонта поликлиник жители смогут в шаговой доступности пройти все необходимые исследования до того, как будут направлены в больницы", – подчеркнул Лебедев.

Взрослые поликлиники, в которых идет капремонт, находятся на улицах Немчинова, Красноармейской, Петрозаводской, Куусинена, а также на Бескудниковском бульваре, в 3-м Михалковском переулке и 5-м Войковском проезде.

Детские амбулатории располагаются на улицах Смольной, Дегунинской, Красноармейской, а также на Коптевском бульваре и Рогачевском переулке.

В рамках капремонта в поликлиниках будут обновлены инженерные системы, лифты, окна и двери, системы вентиляции, фасады и отделка помещений. Практически везде создадут условия для размещения современного рентгеновского оборудования.

Также специалисты благоустроят территории рядом с медучреждениями: будут установлены лавочки, урны, сделают удобные дорожки, навигационные стелы, детские площадки и велопарковки.

Ранее сообщалось, что в Пресненском районе планируют реконструировать автомастерскую, которую построили в 1996 году. Автомастерская расположена в Мукомольном проезде, владении 2Б. Ее ввод в эксплуатацию планируется в декабре следующего года.

До этого депутаты Госдумы подготовили законопроект, который предусматривает введение отчислений за капитальный ремонт для владельцев апартаментов.

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