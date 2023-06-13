Здание автомастерской в Пресненском районе реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Пресненском районе планируют реконструировать автомастерскую, которую построили в 1996 году. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

Отмечается, что автомастерская расположена в Мукомольном проезде, владение 2Б. Ее ввод в эксплуатацию планируется в декабре следующего года.

"В обновленном разноэтажном здании от одного до двух этажей, общей площадью 600 квадратных метров увеличится количество автомастерских для ремонта и обслуживания автомобилей", – сообщил Левкин.

В здании, помимо автомастерских, будут рабочий цех, торговый зал, инженерно-технические и административные помещения. Первые этажи оборудуют большими въездными воротами, добавил он.

Левкин рассказал, что архитектурный облик здания эксперты спроектировали в современном лаконичном стиле. В отделке фасадов будут использоваться фиброцементные панели серых оттенков.

По словам руководителя департамента, проект реализуют в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части Москвы, которая формируется ежегодно с 2011 года на основании государственной программы "Градостроительная политика". Ее принял Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в здании школы, расположенной в столичном Молжаниновском районе, рабочие на 40% выполнили отделочные работы. В здании четыре этажа, его площадь – 16,4 тысячи квадратных метров.

До этого Сергей Собянин рассказал, что за 12 лет на западе, северо-западе и юго-западе Москвы специалисты построили 237 объектов образования, здравоохранения и спорта. Еще 54 учреждения находятся на стадии реализации.

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