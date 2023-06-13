Отделочные работы в здании школы в Молжаниновском районе выполнены на 40%

Фото: Депстрой

В здании школы, расположенной в столичном Молжаниновском районе, рабочие на 40% выполнили отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства города Москвы.

"Завершено возведение монолитных конструкций здания школы на Синявинской улице в районе Молжаниновский. Отделочные работы выполнены на 40%, ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Специалисты приступили к благоустройству территории школы", – рассказал руководитель Депстроя Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что застройщиком выступает АНО "РСИ". В здании четыре этажа, его площадь – 16,4 тысячи квадратных метров. На первом этаже будут кабинеты первоклассников, на втором – для учеников второго, третьего и четвертого классов.

В ведомстве уточнили, что в школе предусмотрены лабораторно-исследовательские комплексы. На IT-полигоне для детей планируют проводить кружки и занятия по программированию, информатике, робототехнике. Кроме этого, строители создадут актовый зал на 650 человек, спортивные залы, библиотеку с зонами для групповых и индивидуальных занятий, зал хореографии, зоны реакции и многофункциональные пространства.

Также в проекте предусмотрены столовая на 550 мест с пищеблоком полного технологического цикла, мастерские по живописи, композиции, декору, 3D-моделированию, скульптуре, макетная мастерская, подчеркнули в пресс-службе.

Рядом со школьным корпусом строится детский сад, куда смогут пойти 350 детей, заключил Загрутдинов.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что план по строительству школ и детских садов в столице в 2023 году выполнен на 40%. Бочкарев обратил внимание, что большинство проектов реализуются за счет средств инвесторов и девелоперов.

До этого Сергей Собянин рассказал, что за 12 лет на западе, северо-западе и юго-западе Москвы специалисты построили 237 объектов образования, здравоохранения и спорта. Еще 54 учреждения находятся на стадии реализации.

Еще 17 детских садов и 23 школы планируют построить в Москве до конца 2023 года