Собянин рассказал, как изменилась жизнь 370 тыс горожан в четырех районах САО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 370 тысяч москвичей проживают в районах Бескудниковский, Дмитровский, Западное и Восточное Дегунино на севере столицы. Об этом на своем сайте рассказал Сергей Собянин.

"С Дмитровского района началось внедрение нового стандарта оказания экстренной медицинской помощи в Москве. В январе 2023 года в Городской клинической больнице имени В.В.Вересаева на Лобненской улице начал принимать пациентов первый из шести флагманских центров", – указал он.

В корпусе пациентов распределяют по зонам приоритетности оказания медицинской помощи.

Мэр отметил, что в этом году открылась новая детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на Дмитровском шоссе. Там размещены филиалы Консультативно-диагностического центра № 6 и детской поликлиники № 86. Поликлинику оснастили новейшим медицинским оборудованием, включая КТ, МРТ, рентген, маммограф и УЗИ.

Кроме того, на севере столицы свои двери открыли 8 новых школ и детских садов. Градоначальник подчеркнул, что планируется построить еще 5 детсадов и 3 школы.

"Большой шаг сделан на пути развития системы образования юных музыкантов, художников, танцовщиков, вокалистов, артистов. В рамках проекта "Искусство – детям" мы выполняем ремонт творческих школ, закупаем музыкальные инструменты, мольберты и мебель", – продолжил Собянин.

Также в данных районах открылись три новых физкультурно-оздоровительных комплекса. Они находятся на Лобненской улице и улице Ивана Сусанина. В Западном Дегунине из легковозводимых конструкций построили ФОК с крытым футбольным полем и спортивными залами.

Кроме того, мэр рассказал и о программе реновации в четырех северных районах столицы. В нее вошли 137 старых домов. Жители начали получать ключи от квартир уже в 2018 году. В настоящее время расселяют 42 здания, уточнил он.

Также в сфере создания качественного пространства было реализовано несколько проектов. В Дмитровском районе благоустроили парк "Вагоноремонт", обновили детскую и спортивную площадки, а также установили тренажеры.

"В Бескудниковском районе благоустроили главный бульвар и парк имени Святослава Федорова. Здесь сделали фонтан с подсветкой, танцплощадку, оригинальные беседки, детские и спортивные площадки, уличную библиотеку", – добавил Собянин.

Специалисты также приведут в порядок территорию у будущей станции метро "Яхромская", где заменят покрытие тротуаров и проезжей части, установят современные фонари и новые остановочные павильоны.

Ранее Собянин рассказал, что Московский государственный технический университет имени Баумана является старейшим учебным заведением России. На сегодняшний день он активно обновляется, а пространство рядом с университетом стало студенческим кварталом. По словам мэра, там расширят тротуары и заменят их покрытие, приведут в порядок уличные лестницы и оборудуют новые.

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