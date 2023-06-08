Киноконцертный комплекс и торговую галерею возведут в Лужниках

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

​Спортивные и культурные объекты площадью более 100 тысяч квадратных метров возведут вдоль Лужнецкой набережной. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она отметила, что благодаря этому увеличится инфраструктурный потенциал территории. Там построят новые спортивные объекты, а также реализуют проект редевелопмента территории бывшего завода "Союз", где возведут жилой комплекс. Он будет располагаться в районе Хамовники, на Лужнецкой набережной, владении 2/4.

"Учитывая значимость для города и популярность района среди москвичей, застройщик готовит инфраструктуру не только для своих будущих жильцов. Создаваемое таким образом многофункциональное пространство объединит новый проект и спортивную инфраструктуру "Лужников" в уникальный культурно-спортивный кластер", – указала председатель Москомстройинвеста.

По словам Пятовой, там планируется возвести киноконцертный комплекс площадью более 26 тысяч квадратных метров. В нем будут устраивать кинопоказы, культурные фестивали и конкурсы, образовательные программы, творческие встречи и мастер-классы.

Вдоль набережной специалисты приведут в порядок пешеходную зону, где сделают кафе и рестораны, торговую галерею с магазинами и студиями.

"Благодаря участию застройщиков и решениям правительства Москвы, мэра Сергея Собянина спорткомплекс в последние годы активно развивается: строится уникальный теннисный центр, реконструируется построенный к Олимпийским играм 1980 года спортивный зал "Дружба", возведен многофункциональный Ледовый дворец "Кристалл", – резюмировала Пятова.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года в Москве построили 7 спортивных объектов и таким образом выполнили годовой план на 50%. Он подчеркнул, что три спортивных объекта построили за счет бюджета города, а еще четыре – за счет инвесторов. В общей сложности возвели более 103 тысяч квадратных метров.

Собянин рассказал о развитии районов Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино