Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции спорткомплекса "Москвич"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Завершена реконструкция исторического спортивного комплекса "Москвич" в Текстильщиках. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Его построили в 1960-х годах при одноименном заводе малолитражных автомобилей", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что в спорткомплексе в рамках реконструкции футбольного стадиона сделали натуральный газон с обогревом, новые трибуны, освещение и беговые дорожки. Помимо этого, в составе спорткомплекса открыли первый в России Дворец бильярдного спорта с 36 столами и трибунами для 355 зрителей.

Собянин рассказал, что на территории возвели игровой центр с двумя теннисными кортами, где можно сыграть в волейбол, баскетбол, а также заняться художественной гимнастикой.

Он уточнил, что был отремонтирован фасад Ледового дворца и Дворца спорта. Также привели в порядок керлинг-центр и бейсбольное поле. Кроме того, благоустроили территорию.

Собянин заявил, что исторический стадион "Москвич" преобразовался в современный мультиспортивный комплекс, где можно проводить тренировки и соревнования. Там готовят профессиональных спортсменов по 10 видам спорта. Также на стадионе бесплатно занимаются порядка 1,3 тысячи человек в возрасте от 10 до 52 лет.

Ранее глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что специалисты возводят 13 объектов спортивного направления в Москве.

Он уточнил, что город создает объекты притяжения, реконструируя масштабные стадионы и строя уникальные спортивные центры. Каждый из них делает спорт доступным для жителей Москвы. Кроме того, в столице устраняют нехватку спортивных объектов.

