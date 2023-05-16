Загрутдинов сообщил о строительстве 13 объектов спорта в Москве

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Специалисты возводят 13 объектов спортивного направления в Москве. Об этом рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, город создает объекты притяжения, реконструируя масштабные стадионы и строя уникальные спортцентры. Каждый из них делает спорт доступным для горожан. Кроме того, Москва делает все, чтобы устранить нехватку спортивных объектов, подчеркнул Загрутдинов.

В этом году специалисты департамента хотят завершить основные строительно-монтажные мероприятия на шести объектах. Одно учреждение уже было введено в эксплуатацию. Речь идет о бассейне для государственного профессионального образовательного учреждения имени Гомельского в районе Бибирево.

Кроме того, в 2023-м планируется ввести крупный объект – Дворец спорта в составе ТПУ "Некрасовка". Загрутдинов отметил, что он станет центром притяжения для нового развивающегося района. Также Москва откроет четыре физкультурно-оздоровительных комплекса и футбольное поле.

"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича. Во всех районах строим общедоступные спортивные комплексы, обновляем площадки в парках и во дворах", – заключил глава департамента.

Ранее руководитель столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что город заключил с застройщиком договор аренды земельного участка для строительства ФОК в Останкинском районе. Общая площадь здания будет достигать 20,4 тысячи квадратных метров.

Собянин: в Москве в рамках реализации инвестпроектов строится 21 спортобъект