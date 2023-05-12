Спортивный комплекс в Ясеневе передадут в долгосрочную аренду частному инвестору

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По итогам торгов спортивный комплекс "Лаун-теннис" в районе Ясенево передадут в долгосрочную аренду сети спортивных площадок City Sport, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

"Лаун-теннис" – первый спортивный объект, передаваемый в аренду в рамках программы передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам. <...> В 2023 году по программе планируется передать ряд объектов массового спорта в целях повышения эффективности управления городскими спортивными объектами", – заявила она.

Площадь спортивного комплекса составляет 1 077 квадратных метров и включает в себя закрытый теннисный корт. Объект расположен по адресу улица Паустовского, дом 4а.

Как уточнила Багреева, комплекс передадут в аренду сети спортивных площадок City Sport. Договор будет заключен на 25 лет. По соглашению арендатор продолжит использовать комплекс для оказания спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, но при этом будет иметь право самостоятельно определять их перечень.

Для сопутствующих услуг может использоваться не более 25% передаваемого в аренду имущества. Определенная по результатам торгов арендная ставка составляет 6,93 тысячи рублей с НДС за один квадратный метр арендуемой площади. В дальнейшем арендная ставка будет индексироваться на уровень инфляции.

City Sport – крупная сеть спортивных площадок Москвы, включающая объекты футбола, хоккея, фигурного катания и художественной гимнастики. "Лаун-теннис" станет 27-й спортивной площадкой сети.

Ранее сообщалось, что в Ясеневе ввели в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс "Спартак-Волейбол". Площадь здания составляет 36 250 квадратных метров.

Как сообщил заммэра Андрей Бочкарев, строение представляет собой двухэтажное здание, включающее бассейны для взрослых и детей с раздевалками и саунами, тренажерные и спортивные залы различного назначения, фитобар, кафе, медпункт, парикмахерскую и административные помещения.

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