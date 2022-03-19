Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса в составе пересадочного узла "Некрасовка"

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Спортивный комплекс, строящийся в составе будущего пересадочного узла "Некрасовка" на юго-востоке столицы, готов почти на 60%, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

"Строители скоро начнут устанавливать оборудование для ледового поля. В универсальном игровом зале смонтированы конструкции трибун. Продолжаются работы по монтажу чаш двух бассейнов", – отметил мэр.



Градоначальник рассказал, что в новом спорткомплексе также будут площадки для BMX и воркаута, занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, тренажерный зал.

Ввод в эксплуатацию запланирован на будущий год, добавил Собянин.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2023 года в Москве за счет инвесторов построят четыре ледовые арены. В их числе – стадион "Кристалл" в Лужниках, спорткомплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" и ледовый дворец спортивной школы "Самбо-70".

