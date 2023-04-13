Спортивно-оздоровительный комплекс "Спартак-Волейбол" ввели в эксплуатацию в Ясеневе

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Спортивно-оздоровительный комплекс "Спартак-Волейбол" ввели в эксплуатацию около природно-исторического парка "Битцевский лес" в столичном районе Ясенево. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Новый спортивно-оздоровительный комплекс представляет собой двухэтажное здание, включающее бассейны для взрослых и детей с раздевалками и саунами, тренажерные и спортивные залы различного назначения, фитобар, кафе, медпункт, парикмахерскую и административные помещения", – подчеркнул он.

Площадь здания составляет 36 250 квадратных метров. По словам заместителя мэра, при наружной отделке специалисты задействовали клинкерный кирпич, штукатурку, фиброцементные панели под дерево и светопрозрачные алюминиевые конструкции. Здание было возведено за счет инвестиционных средств.

Отмечается, что посетители могут свободно заехать на территорию главного входа комплекса. В бассейне поместили специальные подъемные устройства, добавила пресс-служба.

На территории вокруг объекта сделали проезды, пешеходные дорожки, освещение, площадки для отдыха, а также высадили деревья и газоны. По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, комитет обращает внимание на качество строящихся объектов в Москве.

"С начала строительства спортивно-оздоровительного комплекса в Ясенево инспекторами комитета совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз было проведено порядка трех десятков выездных проверок. В ходе комплекса лабораторно-инструментальных исследований оценивали качество возводимых конструкций и применяемых стройматериалов", – подчеркнул он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в этом году в Ясеневе завершится строительство нового ледового дворца "Самбо-70". В планах властей превратить эту территорию в "регулярный городской сад". В результате реализации проекта большая территория у метро станет полноценным общественным пространством района Ясенево, добавил мэр.

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