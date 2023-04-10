Собянин рассказал о планах благоустройства территории вокруг ледового дворца в Ясеневе

Фото: телеграм-канал "Личный блог Сергей Собянин"

В этом году в Ясеневе завершится строительство нового ледового дворца "Самбо-70", сообщил Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, к открытию дворца благоустроят и прилегающую территорию.

Речь идет о большом пространстве между Тарусской и Ясногорской улицами. Сейчас этот участок представляет собой слегка ухоженный пустырь, который используется для прохода к метро и выгула домашних животных.



В планах властей превратить эту территорию в "регулярный городской сад". Как рассказал Собянин, прямые и симметричные прогулочные аллеи будут иметь многочисленные выходы к метро, Ледовому дворцу и жилым домам по обе стороны променада.

Озеленение дополнят новыми кустарниками и деревьями, среди которых будут хвойные и лиственные растения. Вдоль центральной прогулочной зоны появятся разноуровневые цветники из многолетников.

В новом городском саду появится амфитеатр со сценой, над которой устроят навес. В хорошую погоду здесь будут проводить концерты и развлекательные мероприятия для взрослых и детей. Таким образом власти реализуют просьбу местных жителей. По их словам, сейчас в районе им не хватает мест, где можно было бы собираться вместе под открытым небом.

Появится также большая полукруглая пергола с качелями для детей. Со стороны Тарусской улицы организуют зону для выгула и дрессировки собак. Для их владельцев установят лавочки.

Как отметил мэр, в результате реализации проекта большая территория у метро станет полноценным общественным пространством района Ясенево.

Общая площадь ледового дворца Центра спорта и образования "Самбо-70" составит 20,7 тысячи квадратных метров. Концепцию здания разработали совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

Фасад Ледового дворца будет украшен витражами для лучшей освещенности внутренних помещений. Во дворце планируют оборудовать две ледовые арены площадью 60х30 метров, два тренировочных и один тренажерный залы, десять помещений для занятий хореографией, а также блок реабилитации. Для посетителей учреждения откроют буфет.

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