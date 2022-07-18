В центре "Самбо-70" в Москве завершили устройство конструктивной части здания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продолжают строительство Ледового дворца Центра спорта и образования "Самбо-70". Общая площадь объекта составит 20,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, концепцию здания разработали совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

"Ведутся фасадные и отделочные работы, монтаж металлических колонн, козырька кровли, лифтового оборудования, внутренних и наружных инженерных сетей", – уточнил Бочкарев.

Фасад Ледового дворца будет украшен витражами для лучшей освещенности внутренних помещений.

Во дворце планируют оборудовать две ледовые арены площадью 60х30 метров, 2 тренировочных и 1 тренажерный залы, 10 помещений для занятий хореографией, а также блок реабилитации. Для посетителей учреждения откроют буфет. Заммэра столицы уточнил, что планировка здания также предусматривает наличие конференц-зала.

Бочкарев добавил, что в ходе работ специалисты установят медиаэкран, позволяющий наблюдать за соревнованиями и другими мероприятиями.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство центра "Самбо-70" планируют завершить досрочно. Согласно плану проекта, дата окончания работ – 2024 год. Однако мэр выразил надежду на готовность объекта в 2023 году.