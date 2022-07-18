В центре "Самбо-70" в Москве завершили устройство конструктивной части здания

14:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве продолжают строительство Ледового дворца Центра спорта и образования "Самбо-70". Общая площадь объекта составит 20,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, концепцию здания разработали совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.
"Ведутся фасадные и отделочные работы, монтаж металлических колонн, козырька кровли, лифтового оборудования, внутренних и наружных инженерных сетей", – уточнил Бочкарев.
Фасад Ледового дворца будет украшен витражами для лучшей освещенности внутренних помещений.
Во дворце планируют оборудовать две ледовые арены площадью 60х30 метров, 2 тренировочных и 1 тренажерный залы, 10 помещений для занятий хореографией, а также блок реабилитации. Для посетителей учреждения откроют буфет. Заммэра столицы уточнил, что планировка здания также предусматривает наличие конференц-зала.
Бочкарев добавил, что в ходе работ специалисты установят медиаэкран, позволяющий наблюдать за соревнованиями и другими мероприятиями.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство центра "Самбо-70" планируют завершить досрочно. Согласно плану проекта, дата окончания работ – 2024 год. Однако мэр выразил надежду на готовность объекта в 2023 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: