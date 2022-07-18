Строительство ледового дворца Тутберидзе планируют завершить досрочно – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максми Мишин

Строительство ледового дворца Этери Тутберидзе в столичном районе Ясенево должно завершиться раньше намеченного срока. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

"По плану у вас 2024 год. Надеюсь, вы в 2023 году (завершите. – Прим. ред.)", – сказал мэр, выслушивая доклад подрядчика о ходе строительства объекта.

В свою очередь, гендиректор компании-подрядчика АНО "РСИО" Ильгиз Хайрутдинов рассказал Собянину, что возведение идет опережающими темпами.

"Строительство объекта начато в мае прошлого года. На сегодняшний день выполнена вся конструктивная часть, а именно бетон- и металлокаркас. Приступили к работам по фасаду, приступили к внутренним отделочным работам. К зиме планируем полностью контур закрыть и перейти в отделочную работу", – рассказал Хайрутдинов.

Собянин также поручил провести работы по благоустройству близлежащей территории.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы уточняется, что во дворце площадью 20,7 тысячи квадратных метров планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. Все желающие смогут приходить покататься в свободное от тренировок время.

В комплексе разместят универсальную ледовую арену с трибуной, тренировочную арену, два тренажерных зала, 10 залов для занятий хореографией, тренировочный зал, зал акробатики, реабилитационный блок с зоной водных процедур.

Технологическое задание и концепция спорткомплекса разработаны совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. На сегодняшний день общая готовность ледового дворца составляет 30%.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2023 года в Москве за счет инвесторов построят четыре ледовые арены. В их числе – стадион "Кристалл" в Лужниках, спорткомплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" и ледовый дворец спортивной школы "Самбо-70". В последнем, помимо катка, предусмотрены бассейн, экстрим-парк и зона для воркаута.

