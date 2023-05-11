Левкин: новый образовательный комплекс появится в поселении Сосенском в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Стартовало строительство образовательного комплекса в Сосенском поселении, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

"Образовательный комплекс появится в составе жилого комплекса "Прокшино" по адресу поселение Сосенское, вблизи деревни Николо-Хованское, квартал 26, земельный участок 3/3. На данный момент ведутся работы по устройству фундамента, строители приступили к прокладке инженерных сетей", – заявил Левкин.

По словам руководителя департамента, площадь образовательного комплекса будет достигать 31,4 тысячи квадратных метров. На ней будут расположены школа на 1 275 мест и детский сад на 350 воспитанников.

Как уточнил Левкин, трехэтажное здание переменной этажности от одного до трех этажей будет состоять из трех блоков: дошкольной образовательной организации, начальных классов, а также основной и старшей школы. Для каждого блока организуют отдельные входы в здание с постами охраны.

При этом, кроме учебных классов, в образовательном комплексе будут медицинский блок, зал хореографии и помещения бассейна, отметил глава департамента. Для школьников построят информационный библиотечный центр, планетарий и спортивный зал, а для воспитанников детского зада запланированы музыкальный зал, два физкультурных и спортивный залы.

Кроме того, по словам Левкина, для проведения репетиций, лекций и просмотра обучающих фильмов предназначены многофункциональное многосветное пространство блока начальных классов и зрительный зал комплекса.

На прилегающей территории будет расположена физкультурно-спортивная зона. В нее войдут многофункциональная спортивная площадка, площадки для гимнастики, подвижных игр, мини-футбола с трибунами и площадка с тренажерами, резюмировал Левкин. Также будут предусмотрены круговая и прямая беговые дорожки.

Ранее Сергей Собянин заявил, что к сентябрю этого года в ТиНАО построят семь школ и пять детских садов. По словам мэра, также будет проведена реконструкция нескольких уже действующих учебных учреждений, включая корпуса школ в Краснопахорском, Рязановском и Новофедоровском поселениях.

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО