04 мая, 16:45Экономика
Новости часа: 94 тыс жителей поселения Сосенского будут пользоваться станцией "Потапово"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 94 тысячи жителей поселения Сосенского будут пользоваться новой станцией метро "Потапово". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Реальные доходы населения в этом году вырастут на 4%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Продажи автомобилей в России выросли почти втрое в апреле по сравнению с 2022 годом. Таковы данные "Автостата".