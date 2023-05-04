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04 мая, 16:45

Экономика

Новости часа: 94 тыс жителей поселения Сосенского будут пользоваться станцией "Потапово"

Новости часа: 94 тыс жителей поселения Сосенского будут пользоваться станцией "Потапово"

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства социальных объектов в ТиНАО

Собянин рассказал о ходе строительства социальных объектов в ТиНАО

Новости часа: Собянин назвал срок завершения строительства станции метро "Потапово"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 94 тысячи жителей поселения Сосенского будут пользоваться новой станцией метро "Потапово". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Реальные доходы населения в этом году вырастут на 4%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Продажи автомобилей в России выросли почти втрое в апреле по сравнению с 2022 годом. Таковы данные "Автостата".

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