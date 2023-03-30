Бочкарев рассказал о строительстве жилого квартала с мозаичными фасадами в ТиНАО

Фото: stroi.mos.ru

Жилой комплекс "Квартал Марьино" планируется возвести в экостиле в ТиНАО. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Дизайн-код проекта, расположенного рядом с парком Марьино и усадьбой Кончеево – "полевые цветы", а концепция оформления жилого комплекса основана на эстетике бескрайних полей и лугов", – подчеркнул он.

По словам главного городского архитектора Сергея Кузнецова, фасады домов сделают из керамического кирпича с мозаичной кладкой. Он отметил, что в первой очереди построят два урбан-блока, рассчитанные на 1 398 квартир.

Глава управления развития продукта и аналитики группы "Самолет" Леон Пряжников добавил, что на территории квартала возведут раздельные спортивные и детские площадки.

Ранее говорилось, что жилой комплекс с поликлиникой, школами и детскими садами построят в поселении Кокошкино в ТиНАО. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, площадь комплекса превысит 122 гектара.

Она уточнила, что в составе нежилой застройки окажутся школы, детские сады, поликлиника, гериатрический центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, общественные и коммунальные объекты.

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