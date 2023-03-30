Почти 900 тыс кв м жилья построят в рамках нового комплекса в Кокошкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой комплекс с поликлиникой, школами и детскими садами построят в поселении Кокошкино в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Одобрен проект планировки территории в поселении Кокошкино, вблизи деревни Санино, для возведения комплексной жилой застройки", – говорится в материале.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, площадь комплекса превысит 122 гектара.

"На этой территории планируется строительство комплексной жилой застройки с социальными объектами и объектами инфраструктуры", – добавила она.

Пятова отметила, что также планируется развить транспортную и инженерную инфраструктуру и провести благоустройство территории. Она уточнила, что в составе нежилой застройки окажутся школы, детские сады, поликлиника, гериатрический центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, общественные и коммунальные объекты. Площадь жилой части составит 892 370 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в столице было одобрено возведение почти 17 миллионов "квадратов" жилья. В период с января по декабрь 2022 года было одобрено возведение жилья с площадью в 16,73 миллиона квадратных метров. Анастасия Пятова заявила, что, кроме жилья, девелоперы заинтересовались проектированием объектов других назначений.

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