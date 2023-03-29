Три первые пятиэтажки демонтировали по программе реновации в Солнцеве

Фото: пресс-служба Депстроя

Три первых пятиэтажных дома снесли по программе реновации на Боровском проезде в столичном районе Солнцево. Жителей переселили в новостройку на улице Щорса, сообщает пресс-служба департамента строительства города Москвы.

"На месте демонтированного дома возведут новое здание для переселения по программе реновации", – указал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

По его словам, при сносе домов применяли технологию умного сноса, которая является стандартом для программы реновации. Ее главные принципы заключаются в безопасности, экологичности, переработке и повтором использовании. Также умный снос предполагает сохранение природы при демонтаже здания. Деревья закрывают коробками.

"Всего с момента старта программы реновации в Москве снесены более 190 жилых домов", – сказал Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что в Свиблове по программе реновации будут построены четыре жилых корпуса переменной этажности, которые соединит одноуровневая подземная парковка. Корпуса будут находится по адресу Кольская улица, владение № 7. Они будут двухсекционными, проектная документация уже согласована.

Кроме того, в домах будет предусмотрена современная отделка, которая полностью соответствует стандартам программы реновации.

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