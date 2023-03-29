Дом на 452 квартиры появится в Котловке по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Котловка на юго-западе Москвы возведут дом на 452 квартиры в рамках реализации программы реновации, Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на строительство. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

Благодаря строительству дома жители ветхих пятиэтажек этого района смогут переселиться в новое здание, которое возведут с использованием современных технологий.

"Жилая часть здания будет состоять из 149 однокомнатных, 198 двухкомнатных и 104 трехкомнатных квартир, а также одной четырехкомнатной. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено шесть квартир", – цитирует Войстратенко портал мэра и правительства Москвы.

Глава Мосгосстройнадзора рассказал, что специалисты выполнят внутреннюю отделку по стандартам, утвержденным постановлением столичного правительства. Новостройка появится по адресу Большая Черемушкинская улица, владение 25б. Работники облицуют фасады фиброцементными плитами, подземный этаж оснастят паркингом, а первый – комнатой для консьержа, колясочной и техническим помещением.

В здании появятся современные системы охраны входа, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Недалеко от объекта специалисты оборудуют детскую и спортивную площадки, а также территорию для комфортного отдыха. Рядом с домом высадят деревья и кустарники, устроят цветники и газоны.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в районах Черемушки, Ярославском и Обручевском вместо бывшей промзоны возведут новые жилые кварталы. По словам градоначальника, часть квартир получат участники программы реновации. В квартале расположат всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру.

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