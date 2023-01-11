За 2022 год в Москве одобрили строительство почти 17 млн "квадратов" жилья – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В прошлом году в столице было одобрено возведение почти 17 миллионов "квадратов" жилья. Об этом информирует пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Интерес к жилью у застройщиков традиционно сохранился. По итогам ушедшего года на долю жилых проектов приходится половина от общего объема площадей, которые одобрены на заседаниях градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК)", – заявил он.

Заммэра добавил, что в период с января по декабрь прошлого года было одобрено возведение жилья с площадью в 16,73 миллиона квадратных метров. По словам Бочкарева, строительство жилых домов – это одна из главных задач комплекса.

Между тем председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова выразила мнение, что, кроме жилья, девелоперы заинтересовались проектированием объектов других назначений. Речь идет о территории торгово-административного назначения, а также объектах промышленного производства. Также интерес вызывают здания для социальной и спортивной деятельности, утверждает она.

Ранее сообщалось, что около 13 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в столице в 2022 году. По словам Бочкарева, порядка 6,6 миллиона "квадратов" приходится именно на жилые здания.



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