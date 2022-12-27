Годовой план по вводу недвижимости в Москве перевыполнен на 43% – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию около 12,2 миллиона квадратных метров недвижимости, что на 43% превышает план. Об этом в беседе с изданием "Аргументы и факты" сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Годовой план ввода недвижимости был 8,5 миллиона квадратных метров. Он перевыполнен на 43%: сдано в эксплуатацию почти 12,2 миллиона квадратных метров", – сообщил Бочкарев, подчеркнув, что в конце года власти ожидают более высокие показатели.

Помимо этого, в Москве был перевыполнен план по объему введенного в эксплуатацию жилья: с 4,5 миллиона квадратных метров до 6,3 миллиона квадратных метров.

С начала года в столице ввели в эксплуатацию 14 объектов социально-реабилитационного и лечебно-оздоровительного назначения, 31 детский сад, 19 школ и блоков начальных классов, 19 спортивных сооружений и 6 объектов культуры, сообщил Бочкарев.

Ранее стало известно, что в Савеловском районе столицы появится новый жилой комплекс. Его возведут между станциями метро "Динамо", "Петровский Парк" и "Дмитровская". На территории комплекса появится образовательная инфраструктура.



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