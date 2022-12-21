Выдано разрешение на строительство офисного центра в составе ЖК Sydney City

Фото: stroi.mos.ru

Москомстройинвест сообщил о выдаче разрешения на строительство офисного центра в составе жилого комплекса Sydney City, который располагается в районе Хорошёво-Мнёвники, передает Агентство "Москва".

"Строительные работы начнутся по адресу улица Шеногина, земельный участок 2/11 (СЗАО). ГК ФСК построит многофункциональный комплекс общей площадью более 74,8 тысячи квадратных метров в составе ЖК Sydney City", – указали в комитете.

По данным Москомстройинвеста, примерно 50% новых офисных помещений займет ГК ФСК и входящие в нее компании. Остальные площади будут сданы в аренду, сообщила председатель комитета Анастасия Пятова.

Проектом предусмотрены различные типы рабочих мест и зон для взаимодействия. В здании будут применены такие технологии, как FaceID, VR-мониторинг и другие. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что застройщик обязуется создать новые рабочие места, помимо современной жилой застройки. В новом 24-этажном многофункциональном центре смогут работать примерно 1,7 тысячи человек.

Общая площадь административно-офисных помещений бизнес-центра составит примерно 44,4 тысячи квадратных метров. Предусмотрена трехуровневая подземная парковка для сотрудников, рассчитанная на 313 автомобилей и 12 мотоциклов. Первые три наземные этажа отведут под ресепшен, кафе, столовую и комнату матери и ребенка, а также торговую зону с непродовольственными товарами.

Рядом с объектом проведут благоустройство, а именно высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и наружное освещение. Будут обустроены проезды и тротуары, а также плоскостная парковка на 86 автомобилей.

Новый офисный центр возведут в составе жилого комплекса Sydney City рядом с будущей станцией метро "Звенигородская". Всего тут будут построены 14 корпусов, а также объекты социальной инфраструктуры – школа на 775 мест и детский сад на 350 мест. Впоследствии они будут переданы на баланс города.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Савеловском районе Москвы будет построен жилой комплекс в стиле гибридной архитектуры. Общая площадь объекта составит 108 тысяч квадратных метров.

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